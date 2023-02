Avarie la centrala electrică OMV Petrom de la Brazi Centrala electrica de 860 MW de la Brazi, situata in curtea rafinariei OMV Petrom, a suferit o avarie in aceasta dimineața. Potrivit datelor prezentate de Transelectrica, a avut loc o declanșare intempestiva iar incidentul de la centrala electrica Brazi a afectat jumatate din capacitatea turbinei de abur. ”Declanșare intempestiv. Funcționare neconforma regulator temperatura abur SI_IP HRSG_2”, se spune pe site-ul Transelectrica. Totul s-a petrecut la ora 8:11, in aceasta dimineața. La ora 11 ar trebui sa fie reparata instalația. Centrala Brazi este unul dintre marii producatori de curent din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

