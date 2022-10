Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Arad, in colaborare cu Compania de Transport Public Arad, au anunțat ca incepand cu data de 03.10.2022, datorita unor lucrari de reabilitare a rețelei de transport, se suspenda circulația tramvaielor pe tronsonul Piața Romana – Capitan Ignat. In urma acestui fapt, vor avea loc…

- Locuitorii din Vladimirescu, Mandruloc și Cicir vor ramane incepand de maine, cel puțin 24 de ore fara apa potabila. Compania de Apa Arad anunța ca miercuri, 31.08.2022, pe rețeaua de distribuție apa potabila care alimenteaza localitațile Vladimirescu, Cicir și Mandruloc vor avea loc lucrari de remediere…

- Echipele RAJA intervin astazi ndash; 30 august 2022, pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa de pe strada Margaritarelor din municipiul Constanta.Potrivit SC RAJA SA, in intervalul orar 09.30 ndash; 15.00, nu au apa la robinete consumatorii din perimetrul delimitat de strazile:…

- JOI| Apa CTTA Alba: Furnizarea apei potabile, INTRERUPTA in Abrud pentru lucrarile de cuplare la noua rețea JOI| Apa CTTA Alba: Furnizarea apei potabile, INTRERUPTA in Abrud pentru lucrarile de cuplare la noua rețea Furnizarea apei potabile va fi intrerupta, in Abrud, in data de 18.08.2022, intre orele…

- Compania de Apa Arad anunța ca, miercuri, 27.07.2022, vor avea loc lucrari de intreținere și mentenanța la rețeaua de distribuție in zona localitații Pauliș. Din aceasta cauza, in intervalul orar 07:00-19:00, se intrerupe furnizarea apei potabile in Pauliș (parțial) și Barațca. The post Se intrerupere…

- Echipele RAJA intervin astazi ndash; 26 iulie 2022, in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de pe bd. Tomis bl.L5 din mun. Constanta.Potrivit SC RAJA SA, astfel, in intervalul orar 10.00 ndash; 13.00, sunt afectati…

- Maine, localitațile Pauliș și Barațca raman fara apa potabila. Compania de Apa Arad anunța ca, miercuri, 13.07.2022, vor avea loc lucrari de intreținere și mentenanța la rețeaua de distribuție in zona localitații Pauliș. Din aceasta cauza, in intervalul orar 08:00-18:00, se intrerupe furnizarea apei…