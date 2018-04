Stiri pe aceeasi tema

- Mii de abonați ai Colterm au ramas azi-noapte fara caldura și apa calda. Totul din cauza unei avarii la una din magistralele rețelei. Alți timișoreni s-au trezit ca au caloriferele mai reci, dupa ce Colterm a furnizat agent termic la parametri reduși. „In timpul nopții de luni spre marți, am fost nevoiți…

- Colterm anunța ca maine va intrerupe furnizarea apei calde si a incalzirii la PT 37, intre orele 8.00 și 13.00. In zona a aparut o defecțiune tehnica, iar in prima parte a zilei de maine, angajații Colterm urmeaza sa remedieze problema. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate…

- Bataie in centrul Timișoarei, in zona Catedralei, in aceasta dimineața! Patru persoane au ajuns la spital, pentru in grijiri medicale, printre care și un judecator. ”In jurul orei 5 dimineața am avut o sesizare cu privire la un scandal cu mai multe persoane, pe raza municipiului Timișoara, in zona Catedralei.…

- Meteorologii au anuntat temperaturi extrem de scazute pentru noaptea ce urmeaza si pentru ziua de joi, in vestul tarii. The post Urmeaza ce mai geroasa dimineata la Timisoara: -16 grade, avertizeaza meteorologii appeared first on Renasterea banateana .

- Locuitorii strazii Gheorghe Lazar din Timisoara, dar și șoferii care treceau prin zona, in aceasta seara, au avut parte de o surpriza neplacuta. O conducta de apa de mari dimensiuni s-a spart in cursul serii, la intersectia dintre strada Gheorghe Lazar si Bulevardul Cetatii. Apa a tasnit efectiv din…

- Sunt datorii istorice uriașe, dar trecem iarna cu bine. Cel puțin din punct de vedere al caldurii și al apei calde. Asta spune primarul Nicolae Robu, care admite ca municipalitatea are inca de achitat destule restanțe. Dar o va scoate la capat.

- Compania Blue Air a anuntat, vineri, anularea zborurilor pe ruta Iasi - Cluj - Timisoara, incepand din 17 februarie, motivand unele ”frictiuni” in relatia cu aeroportul din Timisoara. Zborurile Iasi - Timisoara erau operate zilnic, din noiembrie 2016.Citește și: Kovesi, facuta knock out! Ce…

- Miercuri, 31 ianuarie, Aquatim va efectua reparatii la o conducta de apa potabila, iar Colterm este nevoita sa intrerupa furnizarea apei calde de consum și a incalzirii. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor Ardealul, Slavici, Valiug și Polona, intervalul orar fiind 9 – 17. „Avertizam consumatorii…