- Locuitorii din Valea Lunga, fara apa potabila vineri: Avarie la conducta de distribuție Locuitorii din Valea Lunga, fara apa potabila vineri: Avarie la conducta de distribuție SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Blaj informeaza consumatorii din localitatea Valea Lunga ca in data de 28 iunie 2024, s-a produs…

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, AQUABIS anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 21 Iunie 2024 , in intervalul orar 09:45 – 14:00 (estimativ) in localitatea Bistrița str. Arțarilor – parțial și Piața Decebal – total.…

- SC APA CTTA SA ALBA, Sucursala Alba Iulia, informeaza consumatorii ca, din cauza unei avarii a rețelei de distribuție a apei potabile din municipiul Alba Iulia, produsa in 18.06.2024, de catre un constructor, se va opri furnizarea apei potabile pe strada Alcala de Henares, pana la remedierea avariei.…

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, AQUABIS anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 17 Iunie 2024, intre orele 09:30 – 15:00 (estimativ) in localitatea Bistrița – str. T. Vladimirescu cu strazile adiacente – total. Astazi…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 15 Iunie 2024, de la ora 13:00, pana luni, 17 iunie, la ora 12:00 (estimativ), in localitatea Bistrița Bargaului pe strada Bridireasa (partea de sus) – total.…

- SC APA CTTA SA Alba, Sucursala Alba Iulia, informeaza consumatorii ca, in data de 22.04.2024, furnizarea apei va fi intrerupta in cartierul Partos și pe strada Viilor din municipiul Alba Iulia, din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa potabila de pe strada Rogozului. Estimam durata intreruperii…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 22 aprilie 2024, incepand cu ora 10:00 pana la ora 16:00 (estimativ), in localitatea Reteag, pe strazile Sinaia și Garii – total. „Menționam ca apariția avariilor…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis va intrerupe furnizarea apei potabile, maine 2 aprilie 2024, intre orele 09.00 – 14.00 (estimativ), in Bistrița, pe strada Nasaudului – parțial. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia…