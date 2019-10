Avantajele unui Expert Advisor in tranzactionarea Forex In lumea tranzactiilor valutare, un Expert Advisor (EA Forex sau Robot Forex) este un software care va spune cand sa efectuati tranzactii sau chiar initiaza si executa automat tranzactii conform instructiunilor preprogramate.



Avantajele unui Forex EA



Piata Forex este deschisa in lume 24 de ore pe zi / sapte zile pe saptamana. Folosind un robot forex pentru a efectua tranzactii in absenta dvs. va permite sa profitati de oportunitatile de tranzactionare in timp ce lucrati, dormiti sau sunteti ocupati altfel.



Utilizarea unui EA Forex elimina, de asemenea, factorul emotional… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta poate fi un moment excelent pentru a va transforma casa intr-una inteligenta, fara a cheltui insa foarte mulți bani. In perioada ce urmeaza veți putea gasi oferte foarte bune la boxe portabile, camere de supraveghere, becuri și prize inteligente, toate acestea contribuind la transformarea locuinței…

- Indiferent de scopul pe care ni-l propunem, de multe ori atingerea lui poate fi perceputa ca o corvoada. Petrecem atat de mult timp incercand sa atingem un obiectiv, incat mulți dintre noi ratam calatoria și uitam cat de important este procesul in sine. Majoritatea oamenilor se simt de parca lipsește…

- Se spune ca “banii nu aduc fericirea, dar o intretin”. In cantitati reduse, acestia duc adesea la destramarea multor cupluri. Pentru ca tu sa nu ajungi in aceasta situatie, invata de la noi cum sa-ți gestionezi banii, mai ales daca nu dispui de foarte mulți! Ai grija sa nu cazi prada tentatiei de a…

- Guvernul a acordat sume substantiale pentru toate spitalele, indiferent de culoarea politica a administratiei locale, a declarat vineri, la Sacele, premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca "toate spitalele judetene au primit aparatura performanta". Aflata in vizita la Spitalul municipal din localitatea…

- Indiferent de varsta pe care o avem, vizita periodica la stomatolog trebuie sa fie o experiența placuta care sa ne ofere incredere in noi. Din pacate, acest subiect este foarte sensibil și provoaca un sentiment de neliniște pentru foarte multe persoane. Teama de durere este una dintre cele mai comune…

- Copii sunt cea mai mare realizare a unei familii si de aceea este foarte important ca acestia sa primeasca tot ce este mai bun si mai frumos, astfel vor avea o dezvoltarea armonioasa si o copilarie minunata. Atunci cand un bebelus vine pe lume parintii sunt cei care isi doresc sa ii ofere totul pentru…

- Cei de la BW Photo Booth „deseneaza cu lumina” pe hartie, in diverse formate, poze tip buletin (ID), pașaport, fotografii tip diploma și poze de familie puteți face in cabinele foto amplasate in Iulius Mall Timișoara și la Shopping City Timișoara. La cabinele foto fixe din mall pozele sunt eliberate…