Avantajele digitalizării în HoReCa Afectați de pandemie, precum și de costurile asociate crizei energetice, uneori, chiar și de dificultațile legate de transport și de capriciile climei, antreprenorii din domeniul HoReCa ce au pus accent pe digitalizare au reușit nu doar sa reziste pe o piața unde concurența este acerba, dar și sa realizeze profit și sa-și faca un renume. Și profitul, și renumele reprezinta garanții certe ale succesului pe termen lung. In aceste condiții, merita punctate cateva dintre cele mai importante beneficii ale digitalizarii, intr-o lume care pune din ce in ce mai mult accent pe eficientizare și pe reducerea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

