- Notino este cel mai mare e-shop european care comercializeaza produse din categoria cosmetice și parfumuri. Inființat in Cehia in anul 2004, retailerul online este prezent acum cu 26 de magazine in 28 de țari, inclusiv in Romania, unde funcționeaza din 2009. Acest articol conține linkuri cu coduri de…

- In urma dialogurilor cu Comisia și cu rețeaua de autoritați naționale pentru protecția consumatorilor (CPC), Shopify s-a angajat sa aduca mai multe imbunatațiri menite sa faca achizițiile mai sigure pentru clienți, aliniindu-se la normele UE. Citește și: Barbat atacat de urs, in stare critica la spital…

- Una dintre principalele provocari ale magazinelor online romanești este aceea de a reuși sa se extinda la nivel internațional. Florin Toma, ecommerce manager DHL Express Romania, divizie a companiei internaționale de curierat DHL, le recomanda magazinelor online romanești sa priveasca mai…

- ”Granita dintre cumparaturile online si cele offline devine din ce in ce mai putin perceptibila. Observam o tendinta evidenta a companiilor din retail catre abordarea omnichannel, in special catre combinarea diferitelor canale de vanzare adaptate nevoilor individuale ale consumatorului, iar acest lucru…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est (CEE) in ceea ce priveste cheltuielile consumatorilor pe alimente in magazinele fizice, cu cu 66% din totalul cheltuielilor, potrivit unei companii de investitii imobiliare, potrivit unei companii de investitii imobiliare. Conform analizei,…

- Tot mai mulți romani iau in calcul ideea de a investi pe piața Forex pentru a-și rotunji veniturile sau chiar pentru a pune bazele unei noi cariere. Pentru incepatori insa, piața Forex nu este deloc un mediu primitor și tocmai de aceea popularitatea roboților de tranzacționare automata, ca de exemplu KEPA,…