Avantajele alegerii unei locuințe într-un ansamblu de tip mixed-use, aproape de centrul orașului Nu mai e niciun dubiu ca secolul 21 este secolul oraselor, indiferent de localizarea geografica de pe glob. Marea provocare a vremurilor noastre este sa gasim un echilibru intre procesul de dezvoltare urbana, economica si sociala necesare unei lumi moderne si grija fata de mediul inconjurator pe termen lung. Fie ca vorbim despre orase verzi in care integrarea spatiilor verzi devine o componenta esentiala a oricarui proiect imobiliar, fie ca vorbim despre solutii sustenabile precum sursele regenerabile de energie sau modalitati inovatoare de planificare urbana precum conceptul "cartierului 15 minute",… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

