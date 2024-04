Stiri pe aceeasi tema

- Conectarea la lumea digitala e marea provocare a vremurilor pe care le traim. Instituțiile financiare, de exemplu, sunt forțate sa se adapteze rapid la tehnologiile noi și sa-și imbunatațeasca serviciile ca sa țina pasul cu noua realitate.

- Parlamentul a aprobat o lege pentru a-i proteja impotriva practicilor abuzive pe romanii care iau credite de la instituțiile financiare nebancare (IFN-uri). Legea a fost inițiata de senatorul PSD, Daniel Zamfir, bucurandu-se de o puternica susținere din partea colegilor senatori și deputați PSD. Legea…

- Initiativa legislativa a senatorului PSD Daniel Zamfir are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri destinate protectiei consumatorilor, vizand in acest sens raporturile juridice dintre consumatori, institutiile financiare nebancare si entitatile care desfasoara activitatea de recuperare de…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind protectia consumatorilor care se refera la plafonarea dobanzilor anuale efective la institutiile financiare nebancare (IFN) si la limitarea creantelor pe care le solicita recuperatorii.

- Consiliul Judetean Constanta se intruneste in sedinta ordinara pe 27.03.2024, ora 10.00 in sala "Remus Opreanu" .Sedinta se va desfasura in format fizicPe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care si proiectul de hotarare nr.56 12.03.2024 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului…

- Primaria Municipiului Lugoj informeaza operatorii economici care desfasoara pe raza municipiului Lugoj activitati de comercializare a produselor și serviciilor de piața, pentru codurile CAEN prevazute in anexa la O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, faptul…

- Bancile comerciale: pentru sume mari și rate avantajoase.Bancile comerciale sunt instituții financiare autorizate sa ofere servicii de creditare persoanelor fizice și juridice. Daca ai nevoie de o suma mare de bani, de exemplu pentru a cumpara o casa, o mașina sau pentru a investi intr-o afacere, bancile…

- Social DNSC / Recomandari și instrumente utile pentru evitarea capcanelor din lumea digitala ianuarie 8, 2024 10:36 Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica (DNSC) face o serie de recomandari pentru utilizatori, astfel incat navigarea pe internet sa fie una sigura. “In lumea digitala se…