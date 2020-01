Avantaje pentru consumatorii UE: intră în vigoare noi norme menite să sporească protecția consumatorilor Comisia Europeana a anunțat in luna ianuarie intrarea in vigoare a noilor norme UE privind protecția consumatorilor, ca parte a „Noilor avantaje pentru consumatori“. Acestea vizeaza o mai buna aplicare și modernizare a normelor actuale ale UE privind protecția consumatorilor, in conformitate cu evoluțiile digitale, dupa cum informeaza un document al Comisiei. Vizata și piața on-line Noile norme vor asigura, printre altele, o mai mare transparența a piețelor online: va deveni mai clar daca produsele sunt vandute de un comerciant sau de o persoana fizica, iar recenziile false vor fi interzise. In… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

