Avantaj pentru sultan Incetarea disputelor politice si adoptarea unui curs pro-reforme nu ar modifica in niciun fel cele trei mari chestiuni problematice: Turcia este coplesitor musulmana, ar fi statul cu cea mai mare populatie din UE (are peste 84 milioane de locuitori, fata de cele 82 ale Germaniei) si ar aduce granita UE in Orientul Mijlociu incins nu doar de razele soarelui, ci si de conflictele fara sfarsit. Doar optimistii incurabili pot vorbi de aderarea Turciei, in viitorul previzibil. Primul tur al alegerilor prezidentiale din Turcia s-a desfasurat in paralel cu alegerile legislative si, in aceste conditii,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile parlamentare care au avut loc duminica, gruparile naționaliste și extremiste au adunat in total in jur de 22% din voturi, in vreme ce candidatul ultranaționalist de la prezidențiale a adunat și el, in mod neașteptat, peste 5%, scriu France 24, Reuters și Le Monde. Politicianul turc Sinan…

- Noul președinte al Turciei va fi ales in al doilea tur de scrutin. La o zi dupa un prim tur de scrutin extrem de disputat, Turcia se indreapta luni, pentru prima data in istorie, spre un al doilea tur al alegerilor. Acesta va avea loc pe 28 mai. Se vor confrunta presedintele Recep Tayyip Erdogan si…

- Primele rezultate ale numararii votului pentru alegerile prezidentiale din Turcia aratau un avans clar pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, dar pe masura ce numaratoarea a curs diferența a inceput sa scada. Agențiile de presa au dat date diferite, in vreme ce autoritațile nu au transmis…

- Alegerile prezidențiale din Turcia vor ajunge, foarte probabil, la un tur decisiv in data de 28 mai, deși Kilicdaroglu și partenerii sai inca cred in posibilitatea unei victorii din primul tur. De cealalta parte, Erdogan le-a mulțumit susținatorilor și votanților sai și le-a cerut „sa ramana in secții”.…

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, a promis luni victoria taberei sale in turul al doilea al scrutinului (28 mai), perspectiva care pare sa se concretizeze in acest moment, transmite AFP. Numararea voturilor a ajuns la 98,4%, iar cifrele principalilor candidați…

- Un fost birocrat de 74 de ani devenit politician, Kilicdaroglu s-a prezentat in campanie ca un candidat in puternic contrast cu bataiosul șef al statului: un om al dialogului, dornic de consens cu partidele politice și gata sa raspunda nevoilor tuturor claselor sociale din Turcia. Sondajele sunt incurajatoare,…

- O analiza a analiștilor Marc Pierini și Francesco Siccardi, specializați pe problematica Orientului Mijlociu și a Turciei, publicata in prestigioasa revista „Carnegie Europe”, arata ca pentru prima data in douazeci de ani, este posibila o schimbare a conducerii in Turcia, astfel ca UE trebuie sa fie…

- Parlamentul de la Budapesta se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, scrie Agerpres preluand agenția France Presse. Parlamentarii ungari vor dezbate chestiunea saptamana viitoare, iar apoi va urma un vot separat pentru…