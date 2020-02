Avantaj pentru bugetari - pot cumula din nou pensia cu salariul

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins miercuri sesizarea PSD impotriva interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat, masura luata de Guvernul Orban la finalul anului trecut, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul CCR. Pe 30 decembrie 2019, PSD a depus la Curtea Constituționala…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat în urma cu câteva momente, în Parlament, unde Guvernul își angajeaza raspunderea pentru modificarile la OUG 114, Legea Bugetului și Legea bugetului de asigurari sociale ca a acceptat o excepție în privința profesorilor din mediul preuniversitar…

- Guvernul Orban va modifica modul de calcul al sporului de condiții periculoase. Luni, Guvernul iși asuma raspunderea in Parlament pe o lege care modifica Ordonanța 114, supranumita ”Ordonanța lacomiei”. In proiect se gasesc și mai multe masuri de austeritate: sporul de condiții vatamatoare va fi calculat…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca PNL vrea sa puna capat cazurilor de cumul al pensiei cu salariul, ambele fiind venite de la stat. Astfel, o persoana pensionata ar mai putea beneficia si de salariu, doar daca ar alege sa lucreze in mediul privat dupa pensionare.

- Propuneri privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul in sistemul public au fost prezentare membrilor Executivului, vineri seara, de catre ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care a facut loc unor excepții.

- Ziarul Unirea Cine va putea cumula pensia cu salariul de la stat. Ce propune ministrul Muncii Cine va putea cumula pensia cu salariul de la stat. Ce propune ministrul Muncii Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le-a prezentat membrilor Executivului, vineri seara, propunerile sale privind interzicerea…

- Guvernul Orban a anuntat ca isi doreste interzicerea cumularii pensiei cu salariul de la stat, masura care a mai existat partial si in perioada Guvernului Boc. O asemenea masura are insa foarte mici sanse sa treaca de Curtea Constitutionala, atat din cauza jurispriudentei Curtii, cat si din cauza…

- Ministrul Muncii: Se lucreaza la un astfel de proiect, in scurt timp voi prezenta in Guvern o propunere coerenta Ministerul Muncii lucreaza la un proiect de lege prin care sa fie interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, ministrul Violeta Alexandru declarand ca in foarte scurt timp va prezenta in…