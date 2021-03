Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in scadere la 4,8% datele privind cresterea Produsului intern brut (PIB) in ultimul trimestru al anului trecut, fara a afecta, insa, estimarea pentru intregul an, potrivit careia economia Romaniei s-a contractat cu 3,9% in termeni reali, potrivit…

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in trimestrul IV din 2020 de 16.526.600 locuri, cu 16,9% mai mica decat in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune,…

- Numarul locurilor de munca vacante a ajuns la 35.600, in ultimul trimestru din 2020, in scadere cu 3.800, fata de trimestrul anterior, si cu 11.500 mai putin decat in aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate de Institutul National de Statistica.

- Economia romaneasca s-a contractat cu 3,9% anul trecut, iar in ultimul trimestru din 2020 PIB-ul a scazut cu 1,5% fata de acelasi trimestru din 2019, potrivit datelor semnal publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).

- INS revizuiește in creștere, la 5,8%, avansul PIB-ului in trimestrul trei al anului trecut. La noua luni, economia Romaniei s-a contractat cu 4,5% Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in crestere usoara, la 5,8%, datele referitoare la avansul Produsului intern brut (PIB) in trimestrul…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in crestere usoara, la 5,8%, datele referitoare la avansul Produsului intern brut in trimestrul trei al anului trecut, fata de trimestrul precedent.

- Romania a inregistrat in octombrie 2020 cel mai mare numar de decese din a zecea luna a anului din ultimele decenii, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica (INS) privind mișcarea naturala a populației. Datele sugereaza ca octombrie a fost a cincea luna la rand in care in…