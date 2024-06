Avansul extremei drepte: Implicații economice și politice pentru Europa In urma alegerilor europarlamentare de duminica, primele previziuni indica o schimbare semnificativa in peisajul politic european. Alegatorii au sancționat partidele centriste aflate la putere, acordand un sprijin fara precedent partidelor de extrema dreapta, in special in Franța. Coaliția președintelui Emmanuel Macron a suferit o infrangere majora, forțandu-l sa dizolve Adunarea Naționala și sa convoace alegeri […] The post Avansul extremei drepte: Implicații economice și politice pentru Europa appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

