Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania de Apa Arieș (CAA) a anunțat ca lucrarile de extindere a rețelei de apa și canalizare continua in localitațile Ciurila, Petreștii de Jos și Sandulești. ”Lucrarile de extindere a rețelei de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania de Utilitați Publice (CUP) SA a anunțat miercuri ca au fost finalizate lucrarile de alimentare cu apa și canalizare in comuna Ruginești. „Lucrarile incepute la Ruginești in luna decembrie 2018, parte a proiectului regional „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apa și canalizare,…

- Lucrarile de modernizare a infrastructurii de apa și canalizare au continuat in luna iunie pe strazile: Tineretului-reabilitare apa, Lotus -reabilitare apa, Nuferilor – reabilitare apa,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand cu 01 iulie 2022 se vor ajusta preturile/tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare prestate de Compania de Apa Arieș S.A. conform condițiilor impuse in strategia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi, 17 mai, s-a marcat la Dej recepția lucrarilor realizate in cadrul proiectului “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ si canalizare in municipiul Dej și alimentare cu apa potabila in zona Bobalna-Recea Cristur”, finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM…

- Compania de Apa Arieș continua in aceste zile lucrarile de modernizare a infrastructurii de apa și canalizare la Turda, pe Calea Victoriei dar și in alte zone din municipiu. Lucrarile se desfașoara... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lucrarile ce fac obiectul acestei investitii, vor asigura extinderea retelelor de canalizare in orasul Harsova, realizarea retelelor de canalizare si bazin vidanjabil in Ferma 1 si realizarea sistemului centralizat de canalizare si bazin vidanjabil in satul Vadu Oii Valoarea totala estimata este de…