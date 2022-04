Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele noutați de pe Centura Timișoara Sud vin cu vești legate de reinceperea turnarii de aflat in zona Ghiroda pana la Paște. Conform celor de la DRDP Timișoara, s-a lucrat tot la terasamente și consolidari de teren. Pe teren, stadiul lucrarilor nu a ajuns inca la 50%.

- Vremea in luna aprilie, de Florii și Paște 2022. Prognoza METEO pentru perioada 28 martie – 25 aprilie Vremea in luna aprilie • Vremea de Florii 2022 • Vremea de Paște 2022. Prognoza METEO pentru perioada 28 martie – 25 aprilie La inceputul lunii aprilie, temperaturile vor fi scazute, comparativ cu…

- Constructorul care se ocupa de realizarea variantei de ocolire Timișoara Sud se axeaza in aceasta perioada pe lucrarile efectuate la pasajele de pe traseu. De asemenea, continua lucrarile de relocare a utilitaților. Principalele lucrari de pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud din ultima perioada…

- Rezervarile pentru vacanta de Paste sunt in crestere in aceasta perioada, cele mai solicitate statiuni din Romania fiind Sinaia, Predeal, Poiana Brasov, Busteni, Azuga si Bran, dar sunt preferate si statiunile de pe litoral, atat din Romania, cat si din Bulgaria, precizeaza consultantii in turism. Conform…

- Vara anului in curs ar urma sa aduca un nou constructor pentru extinderea la patru benzi a drumului județean care duce de la Timișoara la nodul de urcare pe autostrada A1 de la Giarmata. Deocamdata, Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, vorbește despre porțiunea dintre Centura de Ocolire…

- Comuna Dumbravita, limitrofa municipiului Timisoara, care la inceputul anului 2022 era localitatea cu cei mai multi vaccinati din tara, respectiv peste 63- din locuitori, are, miercuri, cea mai ridicata rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 din judet, ajungand la 55,57 la mie, potrivit Directiei de…

- Alin Nica: „In momentul de fața, intersecția dintre DJ592 și viitoarea centura de sud a Timișoarei reprezinta un pericol pentru șoferi”. Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, atrage atenția, intr-un mesaj postat pe Facebook, asupra pericolului pe care il reprezinta, pentru șoferi...

- Antreprenorul de pe șantierul centurii Timișoara Sud monteaza, pana la sfarșitul saptamanii viitoare, grinzi peste DN 59 Timișoara – Șag și in zona localitații Chișoda, potrivit DRDP Timișoara. In afara grinzilor de pe deschiderile principale, care vor fi amplasate ulterior, in aceste zile vor fi montate…