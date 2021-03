Stiri pe aceeasi tema

- Am trecut din nou pragul de o mie de cazuri la ATI- 1.006. In scenariul roșu sunt in acest moment județele Timiș și Maramureș. In Brașov, care e in scenariul galben, au fost raportate azi 108 cazuri noi, in Mureș sunt 48, Harghita are 18 noi imbolnaviri iar Covasna 13. Corina Fontu Articolul 2.830 de…

- Fostul deținut politic Petru Codrea implinește azi, 21 februarie, 90 de ani. S-a nascut la 21 februarie 1931 in comuna Vadu Izei, Maramureș, fiind unul dintre cei patru copii ai invațatorului Petru Codrea (1901 – 1993), ctitorul școlii de pe Șugau. Tanarul Petru Codrea a urmat Liceul „Dragoș – Voda”,…

- Nascut la 20 februarie 1954 in satul Stoiceni, aparținator județului Maramureș, este un cunoscut interpret de muzica tradiționala romaneasca. Repertoriul sau include piese autentice Țarii Lapușului. Acesta a absolvit Liceul de Muzica din Baia Mare, apoi Academia de Muzica din Cluj – Facultatea de Instrumente…

- Vineri noapte spre sambata, cerul va fi mai mult noros si vor fi precipitatii in jumatatea de sud-vest a tarii si pe spatii mici in rest. La munte va ninge, in Maramures, local in Transilvania si in jumatatea de nord a Moldovei, iar din a doua parte a noptii si in Oltenia si in vestul […] Source

- Ultima luna din Maramureș a insemnat pendularea intre cele doua scenarii, roșu și galben, dar rata incidenței din județ a ramas aceeași, sub/peste 3 cazuri la mia de locuitori. In acest context anumite localitați au fost carantinate, cele mai recente fiind Groși, Satul Nou de Jos și Ocoliș. Ultimul…

- ACS Fotbal Feminin Baia Mare s-a desparțit in aceasta iarna de doua jucatoare importante, care au decis sa se transfere in Italia. Atacantul Denisa Predoi și fundașul Laura Desmerean au ajuns in Serie C (Grupa A), la clubul ASD Spezia CF, echipa aflata pe ultima poziție in aceasta categorie a fotbalului…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unor defecțiuni tehnice, un tren de calatori care circula pe ruta Cluj-Napoca – Baia Mare, a ramas oprit in linie curenta, blocand circulația feroviara pe magistrala 400, in halta Fersig, județul Maramureș.…

- Romanul de 25 de ani care a violat o fetița de un an și jumatate și a batut-o apoi pana la moarte se numește Gabriel Robert Marincat și este din Borșa, județul Maramureș. Muncitorul roman era partenerul mamei lui Sharon Barni, fetița de 18 luni moarta in zona Como, și locuia cu acestea de aproximativ…