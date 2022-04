Avansari in grad cu prilejul Zilei Jandarmeriei Romane

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei scurte ceremonii, desfașurata la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș, cinci pompieri- doi ofițeri și trei subofițeri in activitate, din cadrul unitații, au fost inaintați in gradul urmator, inaintea expirarii stagiului minim…

- Pe parcursul anului 2021, la nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures s-au inregistrat un numar de 3.850 petiții (din care 595 au fost prin poșta electronica pe adresa de e-mail [email protected]). Pe langa petitiile primite de inspectorat s-au solutionat 416 petitii primite…

- Pompierii din Valcea au intervenit pentru stingerea a 27 de incendii vegetatie uscata, in doar 48 de ore, potrivit publicației locale Gazeta de Sud. Aproximativ 400 de hectare de teren au fost afectate, au anunțat, luni, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Potrivit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Cornu Luncii, sat Sasca Mica, judetul Suceava."Intervin pompierii militari falticeneni si lucratorii…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a intrat in casa unui batran si i-a furat acestuia o suma mare de bani, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- UPDATE – Sapte persoane au murit, in aceasta dimineata dupa ce o ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, in zona localitatii iesene Sarca. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si echipaje de descarcerare. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Luni, 24 ianuarie, peste 40 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean IJJ Constanta vor asigura masuri de ordine publica la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane, in scopul desfasurarii acestora intr un climat de ordine si siguranta, potrivit IJJ Constanta.…