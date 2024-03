Avansari de Ziua Politiei Romane, la Tulcea!

Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi au fost raniți, astazi, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit de un șofer care circula pe contrasens in Tulcea. Accidentul a avut loc, pe DN 22D, in localitatea Slava Cercheza. Se pare ca șoferul mașinii care a lovit microbuzul școlar ar fi adormit la volan. Potrivit Centrului Infotrafic…

- Accident grav in Tulcea. Un microbuz scolar a fost lovit in plin de o masina care a intrat pe contrasens. Doi elevi au fost raniti și au ajuns la spital. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 22D, localitatea Slava Cercheza, judetul Tulcea. “In urma impactului…

- Doar așa mai aflam cu ce se mai ocupa unii dintre maramureșenii noștri care „lucreaza” dincolo. Zilele trecute, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului…

- Politistii si procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializata in furtul de aparatura medicala, dupa ce au facut 22 de perchezitii in mai multe judete. Impreuna cu autoritatile din Franta, au fost intrumentate 19 lovituri comise in tara respectiva, prejudiciul fiind estimat la mai mult de 4,5…

- La data de 27.02.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu politistii Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane au pus in aplicare 22 de mandate de perchezitie…

- Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Politiei Romane a emis un anunt important pentru soferii care tranziteaza DN 22 Constanta ndash; Tulcea.Traficul este oprit aproximativ 30 de minute in afara localitatii Baia, judetul Tulcea, din cauza necesitatii de repunere pe roti si tractare a unui…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22, la kilometrul 141, in zona localitatii Isaccea, judetul Tulcea, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei de mers si a parasit suprafata carosabila, intrand intr un cap de pod In urma impactului…

- Atenționare InfoTrafic: pe mai multe drumuri din Alba și din țara se circula in condiții de ceața. Recomandari pentru șoferi InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a atenționat ca in mai multe zone din țara sunt semnalate condiții de ceața. Vizibilitatea in trafic este redusa sub 200…