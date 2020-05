Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta Sporturilor v-a pregatit avancronicile etapei cu numarul 28 din Bundesliga, alegand cele mai importante și mai interesante informații despre cele 9 partide. Derby-ul etapei, Dortmund - Bayern, se joaca marți, de la ora 21:30 Iata care sunt disputele programate pe 26 și 27 mai. ...

- Azi continua fotbalul din Bundesliga și sunt programate cinci meciuri din etapa a 27-a, a doua dupa ce Germania a permis reluarea fotbalului. Clasamentul live din Bundesliga: lupta la limita intre Bayern și Borussia Dortmund Patru meciuri tari se joaca de la ora 16:30, in timp ce Bayern – Eintracht…

- La fel ca in runda precedenta, Gazeta Sporturilor v-a pregatit avancronicile etapei din Bundesliga, alegand cele mai importante și mai interesante informații despre cele 9 partide. Iata care sunt disputele programate pe 22, 23 și 24 mai. ...

- In aceste zile, toata Romania striga "Hai la fotbal!". Etapa a 27-a din Bundesliga ține capul de afiș in weekend, iar pe efortuna.ro ai zeci de pariuri speciale noi, pe goluri, cornere și penalty-uri. Sarbatorim un nou weekend plin de fotbal de calitate. Meciurile granzilor Bayern, Dortmund, Leverkusen…

- Bundesliga se reia in acest weekend, cu primele patru clasate, Bayern, Dortmund, Leipzig și Gladbach desparțite de un ecart de 6 puncte, ceea ce inseamna ca lupta pentru titlu ramane, momentan, deschisa. Ultimele 9 etape din campionatul Germaniei propun o serie de partide interesante, precum intalnirea…

- BUNDESLIGA. Sergiu Radu (42 de ani), fotbalist care a jucat numeroase sezoane in Germania, a vorbit despre reluarea campionatului, care va avea loc in acest week-end. Sergiu Radu, un atacant care și-a trecut in CV echipe precum Energie Cottbus, Wolfsburg, Vfb Stuttgart, FC Koln sau Alemannia Aachen,…

- Bundesliga se intoarce! Liga (DFL) și cluburile au decis ca in etapele ramase pana la finalul sezonului sa nu se mai programeze meciuri vinerea. Se așteapta ok-ul FIFA pentru 5 inlocuiri. Dupa ce ieri a primit OK-ul cancelarului Angela Merkel, Liga germana s-a intrunit azi in ședința și a fixat data…

- Bundesliga: Dupa victoria cu Chelsea din Liga Campionilor, 3-0 in deplasare, președintele lui Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, a facut un gest simbolic. Acesta i-a oferit antrenorului Hansi Flick un stilou roșu, cadou pentru ziua de naștere, spunandu-i ca il poate folosi pentru a semna noi transferuri. …