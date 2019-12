Avalanșele fac victime în Munții Dolomiți Avalansele in lant au facut victime in Alpii italieni: in doar doua zile, și-au pierdut viata patru oameni. Alerte se menține și autoritațile fac apeluri repetate la turiști sa respecte interdicțiile impuse pe traseele montane și partiile de schi. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ranite si operatiuni de salvare de amploare au fost declansate dupa ce trei avalanse s-au produs joi in statiunea de schi Ankogel din Austria si una in statiunea Andermatt din Elvetia, a anuntat politia, relateaza Reuters si dpa, citate de Agerpres. Dupa ce o avalansa…

- Un autoturism a fost serios avariat, azi-noapte, intr-un incident rutier in care a fost implicata și o mașina de gunoi, pe Calea București din municipiul Brașov. Evenimentul rutier a avut loc in jurul orelor 23.00, langa Metro. Din primele date, coliziunea dintre cele doua autovehicule nu s-a soldat…

- Mai multe persoane au fost lovite marti, la Oslo, de o ambulanta ce fusese furata de un barbat inarmat, care a fost arestat, a anuntat politia norvegiana, citata de Reuters si dpa. Trei persoane au fost...

- Vineri, 18 octombrie, in jurul orei 00.20, intre localitatile Ieud si Sieu a avut loc un accident rutier. Conducatorul unui autoturism ar fi adormit la volan si a intrat intr-un pom. Au rezultat trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator, celelalte doua persoane fiind constiente. La fata…

- In urma cu putin timp, avut loc un accident rutier in localitatea Poarta Alba la iesire spre localitatea Nazarcea, judetul Constanta, informeaza SAJ Constanta. Accidentul s a soldat cu doua victime. La fata locului se afla echipajele de interventie. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost ranite in urma unui atac armat produs miercuri in orașul Halle, din estul Germaniei, a informat Poliția germana, citata de site-ul Deutsche Welle, conform Mediafax.Atacul s-a produs in apropierea unei sinagogi, iar autoritațile informeaza…

- Accident cumplit in județul Timiș, pe DN 6. Șoferul unui autoturism care circula dinspre Sanicolau Mare spre Tomnatic a pierdut controlul volanului din cauza vitezei prea mari. Mașina s-a infipt intr-un copac de pe marginea drumului. The post Accident cumplit in Timiș! Viteza a facut victime. Foto și…

- Accident grav cu patru victime în urma coliziunii dintre un microbuz și un autotren în zona Bacica, Hunedoara. În urma impactului, patru persoane sunt ranite, toate aflate în microbuz.