Stiri pe aceeasi tema

- Proiect pentru amplasarea unei centrale electrice eoliene de 40 MW, in comuna Ponor. Acord de mediu, solicitat la APM Alba O centrala electrica eoliana cu o putere de 40 MW ar putea fi amplasata in comuna Ponor, la o altitudine de circa 1.300 de metri. In prezent a fost solicitata la APM Alba emiterea…

- Continue reading Regia de Termoficare a Primarie din Cluj produce energie verde/Și-a deschis un parc fotovoltaic care deservește 6000 de apartamente, circa o treime din totalul de clienți at Info real.

- Campioana Timisului isi respecta blazonul. Surpriza din acest an din „D-Timis”, CSC Peciu Nou e aproape ca si promovata in Liga 3 dupa ce s-a impus categoric, scor 4-0, pe terenul campioanei Hunedoarei, CS Gloria Geoagiu, in prima mansa a barajului. Prima mansa a barajelor de promovare din Liga 4 in…

- Fondul pentru modernizare al Uniunii Europene a alocat, joi, 2,4 miliarde de euro pentru 31 de proiecte in sapte tari beneficiare, printre care se numara si Romania, pentru a contribui la modernizarea sistemelor energetice.

- ​Transformarea spectaculoasa a apei dintr-o portiune a celebrului Canal Grande din Venetia, care a devenit verde fluorescent, a fost cauzata de prezenta fluoresceinei, o substanta non-toxica si care este utilizata in general pentru testarea apelor uzate, au anuntat luni autoritatile italiene locale,…

- Nicusor Dan a aratat, marti, intr-o postare pe Facebook, ca justitia i-a dat dreptate in cazul Primaverii 1, unde s-a dat un PUZ pentru constructia unui bloc pe spatiul verde. ”De 7 luni, Inspectoratul de Stat in Constructii refuza sa verifice legalitatea acestui PUZ. In schimb, ne-a amendat pe noi…

- Pana la finalul anului 2025, planul UE este de a dubla capacitatea parcurilor solare aflate in functiune, pana la nivelul de 320 GW, pentru ca la finalul anului 2030 puterea acestora sa ajunga la 600 GW. In 2020, energia produsa de panourile solare a reprezentat circa 5% din totalul EU, accelerarea…

- Transformarea digitala și tranziția verde, catre o economie neutra din punct de vedere climatic, sunt strans legate și, in contextul strategiilor europene și naționale in aceste domenii, preconizam ca pe termen scurt și mediu vor exista multiple schimbari legislative care vor incuraja, printre altele,…