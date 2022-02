Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul incalzirii bruste a vremii o avalansa de mari dimensiuni a „maturat” cabana Puzdrele din muntii Rodnei. Nu au fost raportate victime. Avalansa a curs pe fața Estica a Vf Puzdrele, plecand de la aprox 1900 m si trecut peste cabana la 1500 m. Lungimea avalanșei aprox 1000 m.. Coroana e de aprox…

O avalanșa de mari dimensiuni a „maturat", miercuri, cabana Puzdrele din Munții Rodnei. Nu au fost inregistrate victime.

- Salvamontistii din Neamt intervin, miercuri dupa-amiaza, pentru recuperarea unor tineri din Iasi care au intrat pe traseul care urca de la Cascada Duruitoarea, desi este inchis, iar apoi s-au abatut de la poteca, aflandu-se intr-o zona cu zapada de peste un metru si risc de avalansa. "Salvamont Neamt…

- La refugiul Salvamont Arges de pe Transfagarașan, de la Cota 2000, stratul de zapada masoara 139 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 2. Cei care vor, toțuși, sa faca o „tura” pe munte sunt sfatuiți sa se doteze cu „echipament complet”. „Traseele turistice montane sunt inchise, abordarea…

- Salvamontiștii au transmis ca intervenția este foarte dificila, estimand ca a durat cel puțin zece ore.„Actiune in derulare a salvamontistilor din Sibiu pentru salvarea unei persoane surprinsa de avalanșa in zona Serbota, masivul Fagaraș. Din primele informații victima prezinta fracturi la membrele…

- Este risc mare in Muntii Fagaras si Bucegi de avalanșa, de sambata dimineata pana duminica la ora 20.00. De asemenea, exista risc insemnat de avalanse in muntii Parang-Sureanu si Rodnei. Potrivit ANM, stratul de zapada a crescut considerabil in ultimele doua zile, cu pana la 50 de centimetri in Bucegi…

- Este risc insemnat de avalanșa in Carpații Meridionali și Orientali, potrivit informațiilor publicate de Administrația Naționala de Meteorologie. In Bucegi și Fagaraș, pericolul exista și la altitudini mici. Potrivit ANM, in Bucegi, pe versanții sudici, estici și sud-estici, in zona crestelor, sunt…