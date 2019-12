Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni și-au pierdut viața in ziua de Craciun dincauza unui taifun care a lovit Filipine. Cel putin 16 persoane au murit intimpul trecerii taifunului Phanfone, anunța presa internaționala. Un prim bilanț al Autoritații nationale pentru gestionareadezastrelor naturale a informat ca Taifunul care…

- Un numar de zece persoane sunt cercetate de politistii de la Targoviste pentru furt de energie electrica, la domiciliile lor fiind descoperite bransamente ilegale la reteaua de curent electric, informeaza, joi, IPJ Dambovita, scrie Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste,…

- Cel putin doua persoane au murit, iar mai multe altele au fost date disparute in intemperii violente in departamentul Var, in sud-estul Frantei unde, in pofida unei descresteri a nivelului apelor, unele drumuri si orase erau in continuare inundate, relateaza AFP potrivit news.roUn prim corp…

- Noua persoane au fost ucise sambata in explozia unei masini-capcana la Tal Abyad, in nordul Siriei aflat sub control turc, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP, potrivit news.ro.SOHR, care dispune de o vasta retea de surse in aceasta tara devastata de…

- Un schimb de focuri intre atacatori dintr-un cartel de droguri si soldati mexicani s-a soldat joi cu sapte morti, intre care un militar, in orasul Nuevo Laredo, la granita cu SUA potrivit Agerpres. Un purtator de cuvant al Grupului de Coordonare Statala pentru Constructia Pacii in Tamaulipas, nord-estul…

- Autoritatile din Marea Britanie au emis vineri peste 100 de alerte de inundatii, numerosi locuitori din anumite zone din nordul Angliei fiind salvati sau nevoiti sa-si evacueze casele, dupa ce cantitatea de precipitatii cazuta in 24 de ore a depasit totalul precipitatiilor inregistrate in mod normal…

- Un sofer de taxi a murit inecat in Italia in timpul furtunilor violente care au provocat inundatii si au distrus un pod in nordul Italiei, au anuntat marti pompierii, relateaza AFP, scrie Agerpres.

- Un bistrițean și trei clujeni au fost reținuți de procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud, pentru trafic de droguri, dupa ce in urma perchezițiilor efectuate, miercuri, la locuințele acestora au fost descoperite peste 130 kg de plante de cannabis, dar și culturi cannabis pe malul raului Ilișua. Cei patru…