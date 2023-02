Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: Doua avalanșe mari in munții Fagaraș. Cabana Capra și mai multe mașini, ingropate in zapada. Ce spune șeful Salvamont Doua avalanșe mari s-au produs in noaptea de sambata spre duminica, in Munții Fagaraș. In urma unei avalanșe care a pornit dinspre Caldarea Berbecilor de la cota 2000 a avariat…

- Ninsoarea și viscolul fac ravagii in țara. In județul Buzau mai multe drumuri au fost inchise. In Munții Fagaraș, la Cabana Capra a avut loc o avalanșa de proporții. Mai multe mașini au fost distruse și ingropate sub nameți. Viscolul puternic a creat mari probleme pe drumurile din județul Cluj. Mai…

- O avalanșa de mari dimensiuni a lovit cabana Capra din Munții Fagaraș, iar zapada care a venit cu viteza a avariat cladirile și mașinile parcate. Din fericire, nu au exista victime umane, a transmis pagina de Facebook „ Avalanșe in Carpați ”. „Nu sunt victime, dar sunt pagube materiale, atat la cabana,…

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs in noaptea de sambata in Muntii Fagaras, in apropierea Cabanei Capra, de unde s-au publicat mai multe imagini cu pagubele produse si masinile acoperite cu zapada.

- Meteorologii sibieni avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse, la peste 1.800 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada la o statie meteo de munte, respectiv de 172 de centimetri, potrivit Buletinului…

- Meteorologii sibieni avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse, la peste 1.800 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada la o statie meteo de munte, de 172 de centimetri, potrivit Buletinului nivometeorologic…

- Meteorologii avertizeaza ca riscul de producere a avalanșelor este foarte mare in Carpatii Meridionali, la altitudinea de peste 1.800 de metri in Bucegi si Fagaras, scrie Agerpres . Stația meteo de la Varful Omu a inregistrat cel mai mare strat de zapada, de 136 de centimetri, iar la Balea Lac masoara…

- Aproximativ 10 schiori au fost ingropați duminica intr-o avalanșa in zona de schi Lech / Zurs din statul austriac Vorarlberg, in vestul Austriei, a informat Agenția de Presa din Austria (APA), adaugand ca o persoana