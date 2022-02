Avalanșă în Austria: Patru oameni au murit Patru oameni au murit, iar un altul este disparut, dupa ce o avalanșa masiva a devastat o zona din Alpii austrieci, la granița cu Elveția, scrie Reuters . avalanșa s-a produs in apropierea orașului Spiss din provincia Tirol. Incidentul a ucis patru persoane, iar o a cincea este disparuta. O alta persoana prinsa in avalanșa a suferit rani ușoare. La fața locului au fost trimise elicoptere austriece și elvețiene, a declarat un purtator de cuvant al serviciilor de salvare, citat de Reuters. Tot vineri, o alta avalanșa a maturat o partie de schi din populara stațiune Soelden, intr-o alta parte a Tirolului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

