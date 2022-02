Avalanșă în Austria, la granița cu Elveția: 4 persoane au murit O avalanșa într-o zona din Alpii austrieci, la granița cu Elveția, a ucis patru persoane, iar o a cincea persoana este data disparuta, a informat vineri agenția de presa APA, potrivit Reuters.

Avalanșa a avut loc în apropierea orașului Spiss din provincia Tirol și au fost trimise elicoptere austriece și elvețiene, a informat APA. Recent, în zona au fost ninsori abundente și, vineri, presa austriaca a raportat o avalanșa pe o pârtie de schi din stațiunea Soelden, într-o alta parte a Tirolului. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

