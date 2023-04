Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte oameni au fost uciși și alți 25 raniți intr-un atac armat ce a avut loc joi seara la o biserica din Hamburg, in nordul Germaniei. O inregistrare suprinde un individ care pare ca se afla in afara cladirii in care au fost gasite victimele, și care trage prin fereastra, in interior. Martorul…

- Cel putin 32 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii. Cel putin 32 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite cand un tren de pasageri […] The…

- Sase civili au fost ucisi si 12 raniti in bombardamentele rusesti asupra unei piete si a unei statii de transport public din orasul Herson, din sudul Ucrainei, a anuntat, marti, armata ucraineana, potrivit The Guardian. Comandamentul militar din sudul tarii precizeaza ca Hersonul a fost atacat in momentul…

- Bilanțul catastrofei din Turcia și din Siria este cutremurator. Pana acum sunt deja peste 21.000 de morți și aproape 80.000 de raniți. Iar, mai bine de 1 milion de oameni au ramas fara locuința. Cu toate acestea, pompierii nu și-au pierdut speranța. Peste 100.000 de salvatori din intreaga lume fac…

- Zeci de adulți și copii sunt blocați la Cabana Capra care a fost lovita ieri noapte de o avalanșa puternica. Autoritațile se chinuie sa intervina de ore intregi, și vor sa afle cum au ajuns atatea zeci de oameni la o cabana catre care drumul era inchis circulației. O avalansa de mari dimensiuni s-a…

- UPDATE: In accident au fost implicate 25 de persoane, dintre care 7 ranite și 3 decedate. Primele echipaje au ajuns la locul accidentului. Zona nu este accesibila autospecialelor de intervenție. Victimele vor fi transportate cu mijloace din dotarea carierei Jilț Sud, pe o platforma betonata, unde se…

- Doua persoane au decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in zona localitatii ialomitene Movilita. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, in eveniment au fost implicate un autoturism si un autocar, in cele doua autovehicule fiind in total 18 persoane. In urma…