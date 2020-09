Avalanșă de noi cazuri de COVID-19 în Europa Numarul de noi imbolnaviri cu COVID-19 a crescut galopant in mai multe țari europene. Franța a depașit pragul de 10 mii de noi cazuri pe zi, iar in Cehia, in ultimele 24 de ore, au fost depistate nu mai puțin de 1541 de cazuri, un record absolut de la inceputul pandemiei. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a raportat cea mai mare creștere a infecțiilor zlinice cu coronavirus pentru a treia zi consecutiv, inregistrand 1.541 de noi cazuri, scrie Reuters.A fost a cincea zi consecutiv in care numarul de noi cazuri s-a situat la peste 1.000 de persoane, intr-o țara cu 10,7 milioane de oameni, creștere…

- Record de noi cazuri de COVID-19 in Europa, inclusiv in țari din zona noastra. In ultimele 24 de ore, in Ungaria au fost depistate 718 persoane infectate cu noul virus, iar Cehia a inregistrat un numar record de imbolnaviri - 1.382, cele mai multe de la inceputul pandemiei.

- Avalanșa de noi cazuri COVID in Europa. Ungaria a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost depistate 718 persoane infectate cu noul virus. Cehia a inregistrat un numar record de imbolnaviri - 1382, cele mai multe de la inceputul pandemiei.

- Alte 567 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sint de import (Turcia-1, Egipt-1, Franta-1, Cehia-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 39 473 cazuri. Total teste efectuate – 2628, dintre…

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Alte 567 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate sambata, 5 septembrie, in Republica Moldova, dintr-un total de 2.628 de teste efectuate (primar – 2460 si repetat – 168). © Sputnik / Mihai Caraus. Alerte de calatorie: In ce țari moldovenii nu pot intra…

- In timp ce mai multe țari raporteaza numere de cazuri care imita inceputul pandemiei, al doilea val al coronavirusului nu pare la fel de letal. Franța are cel mai mare numar de cazuri Covid de la incheierea blocarii. Similar, Spania și Italia, iar Germania a raportat cel mai mare numar de cazuri noi…

- Mai multe state europene, printre care Germania, Franța și Spania, se confrunta cu o noua explozie de cazuri de coronavirus, dupa ce bilanțul ultimelor zile este cel mai ridicat din ultimele trei luni.

- Romania se afla in prezent pe locul patru in UE, intr-un top al țarilor cu cele mai multe cazuri COVID noi din ultimele doua saptamani, in funcție de populație, arata un raport al Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bolilor (ECDC). Asta deși la noi in țara numarul de teste a ramas stabil,…