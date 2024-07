Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul 12-14 iulie, din cele 32 de mesaje RO-ALERT trimise populatiei, cele mai multe au fost emise pentru a semnala prezenta ursilor, a transmis luni Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- De loc din Sinaia, Victor Ciutacu intervine dupa tragedia care a zguduit o țara intreaga, tragedie in urma careia o tanara de 19 ani a murit dupa ce a fost atacata de un urs la Jepii Mici.Romania urmarește inmarmurita tragedia tinerei ucise de urs! Situția a devenit alarmanta, dupa ce vedem…

- Un urs a ucis o tanara de doar 19 ani, pe un traseu montan din Jepii Mici. Tragedia putea fi evitata, daca jocurile politice și ale ONG-urilor nu ar fi fost mai importante decat viața oamenilor. Este evident pentru oricine faptul ca Romania are o problema cu urșii, din cauza faptului ca aceștia s-au…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri, 10 iulie, dupa ce o adolescenta de 19 ani a murit dupa ce a fost atacata de un urs, ca din punctul sau de vedere situația urșilor a scapat de sub control și ca din cauza celor aproximativ 8.000 de exemplare sunt mesaje zilnice RO-Alert care pot…

- 2.264 apeluri care anuntau prezenta unor ursi, inclusiv posibile atacuri ale acestora in diferite zone ale țarii, au fost efectuate la numarul de urgenta 112 in acest an, a anunțat, miercuri, Sistemul de Telecomunicatii Speciale (STS), relateaza News.ro.intr-un grafic care prezinta „evolutia din ultimii…

- Un cititor CâmpinaTV.ro chiar a surprins ursul care traversa destul de speriat Calea Dacia, dinspre DN1 spre cartieurl Slobozia. În aceastî zona a Câmpinei, s0auauzit apoi sirene și multa vreme strazile au fost intens monitorizate. Apoi, cu puțin timp înaintea orei 16.00,…

- Sistemul de Telecomunicatii Speciale (STS) a intervenit, luni seara, la o defectiune aparuta la un echipament ce deserveste o retea interna de telefonie interurbana utilizata pentru cooperare intre institutiile publice din Bucuresti. A fost afectata si interfata IGSU care permite transmiterea mesajelor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Oltul" al judetului Harghita a transmis, de la inceputul anului, 210 de mesaje RO-ALERT prin care oamenii erau avertizati de prezenta ursilor in apropierea zonelor locuite.