- Twitter a inceput implementarea abonamentelor Super Follows. Cei care considera ca propriul continut este suficient de interesant pentru ca utilizatorii sa fie dispusi la plata unui abonament lunar pentru accesarea acestuia, isi pot, astfel, rotunji veniturile. Creatorii de continut vor putea alege…

- Cei mai populari și indragiți artiști romani se intorc la Craiova pentru a treia ediție The Artist Awards. In parteneriat cu Opera Romana Craiova, evenimentul se va desfașura in perioada 18 – 19 septembrie 2021, iar in cadrul acestuia vor fi premiați artiștii și creatorii de conținut. Timp de doua zile,…

- Conținut oferit de: JANTA.RO. Configuratorul JANTA.RO ofera jante din aliaj ușor, produse cu cele mai avansate tehnologii de turnare și forjare. JANTA.RO ofera un portofoliu variat de jante din aliaj ușor pentru automobilele de performanța și premium, care impun un etalon prin calitate și tehnologiile…

- Facebook va investi 1 miliard de dolari in creatori de continut din media sociala, pana la sfarsitul anului 2022, intr-o strategie de atragere a talentelor. Masura a fost anuntata intr-o saptamana in care TikTok a deveni prima aplicatie concurenta destinata dispozitivelor mobile care a ajuns…

- Republica Moldova a produs aproape 8,5 mii de tone de ciocolata și alte produse similare cu conținut de cacao, anul trecut. Cu acest prilej Biroul Național de Statistica a prezentat cateva date ce se refera la ciocolata și alte produse similare cu conținut de cacao.

- Vești bune pentru creatorii de conținut de pe TikTok. Clipurile vor avea o durata mai lunga. In același timp, este vorba și despre o monetizare mai eficienta, caci in trei minute pot intra mai multe reclame. Tik Tok a inceput sa ridice limita clipurilor care pot fi postate, de la un minut la trei minute,…

- Produse vestimentare susceptibile a fi contrafacute, in valoare de un milion de euro, aduse in tara noastra din Turcia, au fost depistate si confiscate de lucratori vamali si ai Garzii de Coasta la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda. Garda de Coasta a informat luni, printr-un comunicat de presa,…

- Romania (16 %) a inregistrat a doua cea mai mare proporție de consumatori inșelați cu produse contrafacute, in urma Bulgariei (19 %) și inaintea Ungariei (15 %). In schimb, Suedia (2 %) și Danemarca (3 %)...