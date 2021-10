Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, marți, ca aproximativ un sfert din școlile din București sunt in sistem online din cauza pandemiei. Sorin Cimpeanu a anunțat ca pana marți dupa-amiaza, in București, au fost primite 100 de cereri pentru suspendarea cursurilor. Conform procedurilor, 91…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat marți ca aproximativ un sfert din școlile din București sunt in sistem online din cauza pandemiei. Potrivit datelor furnizate de Sorin Cimpeanu, pana in prezent, in București au fost primite 100 de cereri pentru suspendarea cursurilor. Conform…

- Scolile pot sa isi suspende activitatea si sa treaca in online si in prezent, pe baza legislatiei in vigoare, spune ministrul Educatiei, Sorin CimpeanuScolile pot sa isi suspende activitatea si sa treaca in online si in prezent, pe baza legislatiei in vigoare, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Deciziile…

- Școlile vor ramane deschise fara sa se mai faca raportarea la rata de infectare, așa cum este acum, iar decizia privind trecerea in online va fi lasata la latitudinea conducerii fiecarei școli, in funcție de numarul de cazuri Covid-19 din unitatea de invațamant, conform celor declarate joi de premierul…

- Clase din 16 scoli si gradinite intra in regim de cursuri online din cauza unor cazuri de COVID-19, a anuntat Prefectura Capitalei, dupa o sedinta a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta.

- Cand trec școlile in online și ce anunț a facut ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ieri, la Antena 3. Sorin Cimpeanu a mai facut precizari și despre testarea copiilor din școli. Cand trec școlile din București in online, de fapt Sorin Cimpeanu a spus la postul de televiziune menționat ca școlile ar…

- Explozia infectarilor de Covid-19 sperie autoritațile, astfel ca trendul ascendent nu poate sa aduca cu sine decat tot mai multe restricții in randul populației. Din pacate, in aceasta categorie a restricțiilor se regasesc și copii, astfel ca, ei pot trece la școala online in scurt timp, daca situația…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a spus marți ca sunt doua scenarii pentru desfașurarea orelor școlare in cazul in care infectarile vor depași rata de 6 la mia de locuitori. Autoritațile au ales varianta participarii fizice a elevilor la școala, cu respectarea normelor de protecție pana…