- Este perioada vacantelor. Si chiar daca nu ar trebui sa punem raul inainte, este totusi important sa avem cu noi cardul european de sanatate. Tratamentul medical sau spitalizarea de urgenta pot fi astfel gratuite in toate statele membre.

- Statul asigura servicii medicale de baza gratuite si pentru persoanele care nu au calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Este vorba de un „pachet minimal” de consultații, examinari, monitorizari, vaccinari și internari.

- Șase cabinete medicale mobile dotate cu echipamente performante vor ajunge in 14 județe din Romania și vor asigura consultații medicale direct in comunitate, oferind astfel șansa de a depista la timp afecțiuni care pun viața in pericol.

- Romanii vor beneficia de o paleta larga de analize și proceduri medicale, pe diverse domenii de asistența medicala, dupa ce Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a incheiat un nou acord-cadru.

- De la 1 iulie va intra in vigoare noul contract-cadru din Sanatate care stabilește ca romanii vor beneficia anual de consultațiile de prevenție la medicul de familie, iar aceștia vor putea recomanda o paleta mai larga de investigații paraclinice de care pot beneficia gratuit asigurații. De asemenea,…

- Ziua Naționala a Supraviețuitorilor de Cancer, declarata oficial pe 4 iunie, aduce in atenția autoritaților masuri de sprijin pentru cei care sufera de aceasta boala. Recent, Casa Naționala a Sigurarilor de Sanatate a adoptat un pachet nou de servicii gratuite, valabile de la 1 iulie. Printre acestea…

- Guvernul a aprobat, in sedinta din 26 mai, noul Contract-cadru pentru acordarea de servicii medicale, prevederi care vor intra in vigoare de la 1 iulie. Pachetul de asistența medicala prevede, printre altele, ca adultii cu varsta intre 18 si 39 de ani sa beneficieze anual de consultații de prevenție.…

- O tanara care locuiește in Spania a primit raspunsuri detaliate pe un forum destinat conaționalilor stabiliți in Peninsula Iberica la intrebarea daca un certificat provizoriu este recunoscut de autoritațile sanitare ca un card european de sanatate.