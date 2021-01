Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca au fost facute un 305.562 programari la vaccinare in etapa a doua, iar in Bucuresti au fost programate 62.182 locuri la vaccinare, iar gradul de ocupare a atins procentul de 100%. Conform…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca, in cea de-a doua etapa a campaniei de vaccinare anti-COVID 19, s-au inregistrat, la nivel national, 305.562 programari pentru perioada 18 ianuarie – 6 februarie, in Bucuresti fiind ocupate integral…

- Cea de-a doua etapa a campaniei de vaccinare anti-COVID 19 a debutat vineri, la ora 15.00, fiind vizate persoanele in varsta de peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, indiferent de varsta, precum si personalului-cheie care desfasoara activitati in domenii esentiale. "Pentru urmatoarele 20 de zile…

- In București au fost programate 62.182 locuri la vaccinare, iar gradul de ocupare a atins procentul de 100%, a anunțat, sambata, Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Valeriu Gheorghița a anunțat de vineri ca in București nu mai sunt locuri la programarea…

- A doua etapa a campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19 va porni dupa 15 ianuarie, inca dinainte de a se finaliza prima etapa. Prioritari in prima etapa vor fi rezidentii si personalul centrelor medico-sociale. Campania va continua apoi cu populatia la risc, adica persoanele cu varsta peste…

- La Ministerul Sanatații este haos. La cateva ore dupa ce a somat spitalele sa incheie astazi prima etapa a vaccinarii, ministerul a trimis o alta adresa, o rectificare. In aceasta rectificare preciza ca, pana astazi, trebuie sa se incheie doar programarile in vederea vaccinarii personalului medical. …

- La ședința de Guvern de joi, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca pe 21 decembrie Agenția Europeana a Medicamentului va da un aviz pentru vaccinul anti-Covid, urmand ca in Romania sa ajunga o prima tranșa simbolica de 10.000 de doze. Cele 10.000 de doze vor fi distribuite catre spitalele…

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania se va desfașura in trei etape, primii urmand sa fie imunizați lucratorii din domeniul sanatații și social, iar in a doua etapa vor fi vaccinati toti angajatii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale, inclusiv cei din salubritate sau personalul…