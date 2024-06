Stiri pe aceeasi tema

- Doua studii referitoare la terapii inovative, datatoare de speranțe bolnavilor de cancer pulmonar, au reprezentat punctul culminant la a 60-a ediție a Congresului Internațional pentru Cancer (ASCO 2024 – Chicago, 31 mai și 4 iunie), care a reunit aproape 35.000 de specialiști. Cancerul pulmonar poate…

- Ministerul Educației trage un semnal de alarma pentru toți parinții și educatorii: copiii cu varsta sub 2 ani nu ar trebui sa aiba acces la telefoane și tablete. Pentru ca tehnologia acapareaza inca de la cele mai fragede varste, instituția face recomandari in acest sens. Ministerul Educației, sfat…

- In 2020, Nicușor Dan promitea rezolvarea rapida a situației traficului infernal din Capitala prin aducerea unui specialist de la New York și matematica. Specialistul american amintit de actualul edil al Capitalei era Michael Horodniceanu, nascut și crescut in București, și care, in anii ’90, a fost…

- In cadrul unei emisiuni televizate, reputatul neurolog Dumitru Constantin Dulcan a adus in atenție impactul devastator pe care gandurile negative il pot avea asupra sanatații noastre. Afirmand ca stresul, invidia, ironia, agresivitatea și ura sunt cauzele principale ale bolilor, inclusiv a cancerului,…

- Robotica ar putea fi folosita, in curand, pentru a diagnostica și a elimina cancerul pulmonar intr-o singura intervenție, ceea ce reprezinta o speranța pentru pacienți. Profesorul Pallav Sharh, medic consultant pneumolog la Spitalul Royal Brompton din Londra, a anunțat ca echipa sa ”in general, obține…

- Primul vaccin ARN mesager personalizat contra melanomului –care are capacitatea de a stopa și cancerele pulmonar, de vezica urinara și renal – este in studiu clinic de faza a 3-a, la nivel internațional, transmit agențiile de presa. Aceasta este ultima etapa de testare a vaccinului și este coordonata…

- O femeie in varsta de 33 de ani a aflat pe cand era insarcinata pentru prima data ca are cancer, din nou. Tanara și-a dorit cu orice preț sa il aduca pe lume pe fiul ei, un baiețel sanatos, care va crește fara mama. Femeia a murit la scurt timp dupa ce a nascut.

- Michel Sadelain, inginer genetician franco-canadian, a primit un ”Oscar pentru știința”, pentru cercetarile sale care au facut posibila programarea celulelor sistemului imunitar pentru a lupta impotriva cancerului. Cercetatorul a fost distins cu Premiul Breakthrough – un Oscar pentru știința – in cadrul…