Avalanșă de amenzi, în ajunul sărbătorilor Șase magazine sancționate cu 30.000 de euro la Constanța, pentru ca nu au inchis in weekend, conform restricțiilor reinoite pe plan local. In total, angajatii Ministerului Afacerilor Interne au verificat, in 24 de ore, peste 92.000 de persoane si aproximativ 11.600 de obiective de interes, dintre care 4.400 de restaurante, terase si fast-food-uri, a anuntat […] The post Avalanșa de amenzi, in ajunul sarbatorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

