AVA lansează ,,Unde ești”. Un single de iubire pe care artista îl dedică unei persoane dragi din viața ei Dupa succesul cu piesa ,,Emoții” la care a colaborat alaturi de Connect-R, AVA revine cu un single special, care ne vorbește despre dor și iubire. Noul single are un sound melancolic și este despre iubirea sincera pentru care simți ca trebuie sa lupți. Este despre sufletul pereche fara de care nu iți poți imagina viața și alaturi de care te vezi alaturi in orice moment. Clipul piesei „Unde ești” o are ca personaj principal pe AVA, care este in cautarea persoanei iubite, pe care in final o gasește. Locația clipului este una de poveste, fiind in armonie cu look-ul artistei și cu casa in care traiește… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

