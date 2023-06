Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 32 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, duelul s-a terminat cu o dubla eliminare, astfel ca Mariana Zinner și Florin Borșaru au parasit competiția. La scurt timp dupa verdict, concurenta din echipa gri a transmis un mesaj la care fanii au reacționat imediat. Florin Dumitrescu a avut și…

- Dupa ce a avut parte de surpriza serii la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu a publicat in mediul online un mesaj emoționant, marturisind ce sentimente l-au incercat atunci cand și-a vazut soția și cele doua fiice in platoul emisiunii culinare.

- Florin Dumitrescu a avut parte de o surpriza de proporții in ediția din aceasta seara. Soția juratului, Cristina, impreuna cu Ava și Mia, au gatit la Chefi la cuțite. In tot acest timp, celebrul chef a crezut ca partenera sa este la un eveniment, in timp ce fiicele sale se aflau la școala. Imediat dupa…

- Zi speciala pentru Liviu Varciu! Carmina, fiica lui cea mare, iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar prezentatorul TV i-a transmis o urare emoționanta pe contul lui personal de Instagram și a postat cateva imagini.

- Este sarbatoare in familia Iordanescu. Seniorul implinește 73 de ani, iar fiul sau i-a transmis un mesaj emoționant și pe rețele sociale. Selecționerul echipei naționale a postat și o fotografie in care apare alaturi de tatal sau. Anghel Iordanescu implinește astazi 73 de ani. Ce mesaj i-a transmis…

- Adriana Trandafir este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țara. Aceasta implinește azi varsta de 67 de ani și este recunoscatoare pentru tot ce a trait. Pe rețelele de socializare a postat cateva versuri cu privire la viața.

- Este zi de sarbatoare la FCSB. Managerul general al echipei, Mihai Stoica, implinește 58 de ani. Teodora Stoica a scris pe rețele sociale un mesaj emoționant in care a spus ca este foarte fericita pentru ca a fost binecuvantata cu „un tata uimitor”. Ce mesaj a primit Mihai Stoica de la fiica lui. Managerul…

- Fiica fostului sef al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja a transmis un mesaj emoționant la moartea tatalui ei. Aceasta scrie ca „in ultimele clipe din viața, tatal meu, cu taria și credința care il caracterizau, iși ierta calaii”. Mai mult, fiica acestuia nu s-a rezumat doar la acuzații ci a cerut…