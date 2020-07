Av. Daniela Onița Ivașcu: una din prioritațile mele in calitate de primar al orașului Sighetu Marmației va fi infrastructura! In aceste zile, in care in urma ploilor torențiale strazile și gospodariile au fost inundate iar podețele și mai multe porțiuni de drum au fost serios afectate, ne dam seama cu toții cat de important este ca lucrarile la infrastructura sa fie calitative și nu facute in bataie de joc. Av. Daniela Onița Ivașcu : “Un model de buna practica in acest sens am vazut in Cluj. Administrația locala a gandit lucrari care sa fie utile in astfel de situații iar bordurile sa permita…