Stiri pe aceeasi tema

- PSG a securizat etapa trecuta al 11-lea titlu de campioana și le va prezenta fanilor trofeul in aceasta seara, in duelul cu Clermont, care inchide stagiunea. Toate meciurile rundei #38 se vor disputa de la ora 22:00. Va fi ultima partida pentru Messi și Sergio Ramos in tricoul campioanei Franței. Fostul…

- Argentinianul Lionel Messi va juca ultimul meci pentru Paris Saint-Germain, sambata, impotriva echipei Clermont, a anuntat tehnicianul Christophe Galtier, potrivit Reuters.“Am avut privilegiul de a-l antrena pe cel mai bun jucator din istoria fotbalului. Acesta va fi ultimul sau meci pe Parc des…

- Starul Kylian Mbappe a reusit o dubla pentru Paris Saint-Germain in partida castigata de echipa sa, cu 2-1, pe terenul lui AJ Auxerre, formatia portarului roman Ionut Radu, duminica seara, in etapa a 36-a a campionatului de fotbal al Frantei.Mbappe a deschis scorul in minutul 6, cu un sut imparabil…

- Portarul Hugo Lloris, campion mondial cu selectionata Frantei in 2018, al carui contract cu clubul englez de fotbal Tottenham Hotspur expira in iunie 2024, este curtat de clubul saudit Al-Hilal. Potrivit cotidianului „The Times”, Al-Hilal i-a oferit un salariu atragator lui Lloris, pentru a-l convinge…

- Sute de suporteri ai Paris Saint-Germain au protestat, miercuri, in fata sediului clubului francez, ei aratandu-si nemultumirea fata de situatia echipei, relateaza AFP. "Ne-am saturat de mercenari! Messi trebuie dat afara! Trebuie sa fiie dat afara Nasser (Al-Khelaifi, presedintele clubului)", „Conducerea,…

- Clubul de fotbal Paris Saint-Germain a decis ca nu va mai prelungi contractul starului argentinian Lionel Messi, dupa ce acesta a efectuat o calatorie neautorizata in Arabia Saudita, in urma careia a fost suspendat de gruparea din capitala Frantei, informeaza cotidianul L'Equipe,

- Lionel Messi s-a dus luni in Arabia Saudita pentru un contract de sponsorizare, fara a avea insa acordul clubului Paris Saint-Germain. Marti, clubul din capitala Frantei a decis suspendarea campionului mondial argentinian.Argentinianul a fost suspendat pentru doua saptamani cu efect imediat. El nu…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa OGC Nice, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului Frantei, scrie news.ro.Messi a deschis scorul in minutul 26 si in minutul 76 a reusit un assist la golul lui Sergio Ramos. Fii la curent cu cele…