Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data din 6 ianuarie, joi, 11 martie au fost raportate peste 5000 de infectari. Situația este alarmanta, deoarece umarul cazurilor de COVID-19 depistate in Romania in ultimele 7 zile arata o creștere cu 54%, adica peste 9.000 de infectari in plus, fața de inceputul lunii februarie. Joi 11…

- Aportul economiei digitale in anul 2019 a fost estimat pana la 16% din PIB, daca se are in vedere digitalizarea din sectoare precum agricultura sau cel public, iar conform definitiei restranse, contributia economiei digitale la formarea PIB este estimata la 8,6% la nivelul anului

- In Uniunea Europeana, 37% dintre manageri sunt femei, 28% fac parte din boardul managerial, iar 18% sunt Senior Executives, iar Romania ocupa locul 1 in Uniunea Europeana (34%) atunci cand vine vorba de femei care conduc afaceri din poziția de Senior Executives, urmata de Estonia (33%), Lituania (30%)…

- Metaminds, companie romaneasca specializata in integrarea soluțiilor de securitate cibernetica și a arhitecturilor complexe din domeniul IT, anunța includerea de catre Financial Times, pentru al doilea an consecutiv, in clasamentul celor mai performante 1.000 de companii din Europa din punct de vedere…

- ​Românii au început sa utilizeze masiv comerțul online pe fondul pandemiei de coronavirus COVID-19, dar mai este loc mult de creștere a numarului de cumparatori pe internet, conform datelor publicate, miercuri, de Eurostat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in ultimii cinci ani cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Romania (27 puncte procentuale - pp), Cehia si Croatia (ambele cu 25 pp) si Ungaria (23

- Raport GLAMI Intr-un raport cuprinzator privind tendințele comerțului electronic, cu date de pe parcursul anului 2020, www.glami.ro, primul motor de cautare de moda online din Romania, a identificat AI (inteligența artificiala) drept unul dintre principalii factori declanșatori pentru inovația in domeniul…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de Internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Proportia persoanelor cu varste intre…