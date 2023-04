Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anunțat ca vrea sa ia masuri, astfel incat o parte din cheltuieli sa fie reduse. Una dintre masuri prevede ca unii angajați sa nu mai primeasca cumulul pensie-salariu. Și in anii trecuți s-a discutat acest proiect, dar abia de curand a primit un vot pozitiv.

- Intr-o lume din ce in ce mai conectata, in care viața sociala, cumparaturile, educația, divertismentul se desfașoara cu precadere online, fraudele cibernetice sunt din ce in ce mai prezente. In ceea ce privește ele mai intalnite metode sunt cele in care: 1) Fraudatorul este vanzator. Acesta posteaza…

- Romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, incepand de miercuri, 12 aprilie, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 6,70%, 7,30%, respectiv 7,70%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, anunta Ministerul Finantelor.”Incepand de miercuri,…

- Ministerul Afacerilor Interne anunța lansarea unui nou serviciu online de programare pentru depunerea cererilor de pașapoarte. Acesta va funcționa incepand de luni, 20 martie, și va permite efectuarea unei programari incepand cu ziua respectiva.

- Romanii vor avea la dispoziție, din 20 martie, un nou serviciu de programare online pentru depunerea cererilor de pașapoarte, anunța Ministerul Afacerilor Interne. Noul serviciu va permite efectuarea unei programari incepand din ziua curenta, valabila o perioada de 90 de zile.

- Prin intermediul cursurilor de marketing online, poți sa-ți atingi obiectivele afacerii și sa iți maximizezi potențialul de creștere. Aceste cursuri iți ofera oportunitatea de a invața strategii testate și dovedite, care au adus succes altor afaceri și ar putea fi utile și pentru afacerea ta. Pe langa…

- Cazierul judiciar va putea fi obtinut și online, din 1 februarie. Eliberarea lui se va face prin intermediul platformei Ghiseul.ro Cazierul judiciar pentru romanii care nu au fapte penale inscrise in acesta va putea fi eliberat online incepand din 1 februarie, a anunțat marți, ministrul Digitalizarii,…