Autovehiculele electrice își vor tripla cota de piață anul acesta în Europa Vanzarile de autovehicule electrice au ajuns la 8% din totalul vanzarilor din Europa in prima jumatate a anului, ceea ce inseamna ca iși vor tripla cota de piața anul acesta, arata o analiza realizat de ONG-ul Transport & Environment. In timp ce, la nivel general, vanzarile de autoturisme s-au prabusi din cauza pandemiei de coronavirus, vanzarile de automobile electrice, categorie in care ONG-ul Transport & Environment a inclus atat modelele pe baza de baterie cat si cele hibride, au crescut. Pe ansamblul acestui an, vanzarile de automobile electrice ar urma sa se dubleze, pana la un milion de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autovehiculele electrice au reprezentat 8% din vanzarile de autoturisme in Europa in prima jumatate a acestui an, ceea ce le pune in pozitia de a-si tripla cota de piata in acest an comparativ cu anul precedent, arata o analiza realizat de ONG-ul Transport & Environment, preluata de Reuters,…

- "Deși Romania nu a avut in perioada starii de urgența un numar de victime comparabil cu al țarilor care au fost puterniclovite de pandemie - Regatul Unit, Spania, Italia, Franta și Germania - și nici un numar semnificativ de persoane internate in secțiile ATI ale spitalelor, este singura țara…

- La inceput, lupta europeana impotriva pandemiei de coronavirus a fost dusa in spitale, unde cadrele medicale au fost in prima linie. Acum, in timp ce țarile de pe Batranul Continent incearca sa evite un al doilea val de COVID-19, batalia s-a mutat pe strazi și este condusa de forțele de ordine.In ultima…

- In ultimele zile, Franța, Germania și Italia au inregistrat cele mai mari cazuri zilnice din primavara și pana acum, iar Spania se afla in mijlocul unui focar major. Belgia, Croația, Olanda, Regatul Unit au inregistrat, de asemenea, o situație recenta, scriu jurnaliștii New York Times. O parte din criza…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor.

- Romanii au construit cel mai mult din UE, in luna mai. Suntem lideri la cresterea lucrarilor de constructii in Europa Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 14,6%, in mai 2020, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul…

- Inmatricularea de autoturisme noi in UE, in scadere continua. Si romanii au cumparat mai putine masini decat anul trecut. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 22.3% in iunie 2020 fata de iunie 2019, atingandu-se un nivel de 949.722 unitati, Franta fiind singura tara unde…

- Cumparatorii de automobile din Europa pot obține un vehicul electric nou nout pentru un pret mai mic decat cel al unui abonament de telefon mobil, iar gratie unor subventii generoase unele modele sunt chiar gratuite, informeaza Agerpres, care citeaza Bloomberg.