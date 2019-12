Autovehicule mai sigure în UE Consiliul Uniunii Europene a decis ca circulația pe drumurile publice trebuie sa fie mai sigura atat pentru șoferi cat și pentru pietoni. In acest sens, incepand de la jumatatea anului 2022, toate autovehiculele noi introduse pe piața UE vor trebui sa fie echipate cu sisteme avansate de siguranța. In urma unui acord convenit cu Parlamentul European in luna martie, Consiliul a adoptat recent un regulament privind siguranța generala a autovehiculelor și protecția ocupanților vehiculelor și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, in incercarea de a reduce semnificativ numarul victimelor accidentelor… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

- Precipitatiile influenteaza desfasurarea traficului rutier din Capitala. Iata de ce, ori de cate ori conduceti pe timp de ploaie trebuie sa aveti in vedere cateva aspecte importante: - prima conditie a deplasarii autovehiculului in deplina siguranta este corelarea manierei de condus cu specificul suprafetei…

- Toate mașinile din UE trebuie sa fie echipate cu noi funcții de siguranța, cum ar fi detectoarele de somnolenta sau tehnologiile de mentinere a directiei Toate autoturismele noi care vor fi comercializate in statele UE incepand cu jumatatea anului 2022 vor fi prevazute cu functii de siguranta, conform…

- Aceste masuri au fost propuse anul trecut de Comisia Europeana si aprobate de Parlamentul European, intr-un efort de a reduce numarul victimelor accidentelor rutiere, in fiecare an pe ansamblul UE circa 25.000 de oameni pierzandu-si viata si alti aproximativ 140.000 fiind raniti in astfel de accidente.Conform…

- Autoturismele si autoutilitarele vor trebui sa fie prevazute de asemenea cu zone extinse de protectie a capului in urma unui impact, pentru a limita astfel ranirile in urma coliziunii cu pietoni sau biciclisti. De asemenea, camioanele si autobuzele vor trebui sa fie proiectate in asa fel incat sa fie…

