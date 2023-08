Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25-28 iulie 2023, Centrul Judetean de Cultura Dambovita va organiza cea de-a VII-a editie a Festivalului de teatru pentru copii „Mimesis Fest”, ce are ca scop promovarea si stimularea artei interpretative si este, totodata, o alternativa de petrecere a vacantei in aer liber. In cadrul festivalului…

- Marți, 18 iulie, valul de caldura și canicula se vor intensifica. Se vor inregistra temperaturi maxime in general de 38…39 de grade, iar minimele se vor situa intre 20 și 22 de grade, astfel ca disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de…

- Campania se desfașoara sub sloganul: „60 de minute pe zi pentru sanatatea ta!”.Populatia ținta careia i se adreseaza campania, este reprezentata de copii și adolescenți cu varste cuprinse intre 5 și 17 ani și parinții acestora. Prin activitate fizica se ințelege orice tip de mișcare a corpului, realizata…

- In perioada 25-28 iulie 2023, Centrul Judetean de Cultura Dambovita va organiza cea de-a VII-a editie a Festivalului de teatru pentru copii „Mimesis Fest”, ce are ca scop promovarea si stimularea artei interpretative si este, totodata, o alternativa de petrecere a vacantei in aer liber. In cadrul festivalului…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse face precizari cu privire la unele materiale din presa și speculații aparute in spațiul public in ultimele zile, legate de cazul unei familii cu 5 copii din județul Vrancea, pentru care instanța a stabilit (in cazul a 4 dintre minori), o masura…

- In perioada 3-28 iulie 2023, intervalul orar 11:00-13:00, la Filiala pentru Copii a Bibliotecii Judetene Dambovita, se va desfasura editia a XV-a a programului „Vacanta la biblioteca”. Activitatile sunt destinate elevilor de clasele I-VI, iar inscrierile se fac la sediul Filialei pentru Copii, str.…

- Zeci de mii de romani merg in Grecia pentru a-și petrece vacanța. Turiștii trebuie sa fie foarte atenți la medicamentele pe care le vor lua cu ei in bagaje. Statul elen are o legislație dura care impune amenzi semnificative sau chiar pedepse privative de

- Este vorba despre declarația privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania…