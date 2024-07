Autoutilitară furată, răsturnată pe Calea Severinului Un tanar de 26 de ani, din comuna Barca, este cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt si conducere fara permis, fapte comise joi dimineata. Potrivit oamenilor legii, doljeanul a furat o autoutilitara din comuna Barca si a plecat la Craiova. Pe Calea Severinului, politistii i-au facut semn sa traga pe dreapta, insa barbatul a refuzat. In timp ce era urmarit de politisti, tanarul a pierdut controlul directiei si s-a rasturnat. Politistii au explicat ca tanarul de 26 de ani a refuzat sa opreasca la semnalul agentilor. „In aceasta dimineata, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

