Stiri pe aceeasi tema

- O batranica din Catalina a plecat de acasa fara sa anunțe familia și este de negasit. Sufera de Alzheimer. Familia se mobilizeaza pe rețelele de socializare pentru a o gasi! Cei care pot oferi informații, sunt rugați s-o contacteze pe Bea Hermann! Actualizare: Femeia a fost gasita decedata! Condoleanțe…

- In noaptea de 5 spre 6 octombrie a.c., patrula mixta a Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului, formata din polițist și jandarm, a confiscat material lemnos de la un barbat din comuna Poieni, județul Cluj. Fapta s-a petrecut la ora 00:30, pe Drumul Județean 108A, in localitatea Huita, județul…

- In urma doar cu cateva minute, in Baia Sprie, o autoutilitara care transporta masa lemnoasa s-a rasturnat și circulația este blocata. Masa lemnoasa blocheaza traversarea. Vom reveni! Source

- In seara zilei de 22 august, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, ajungand cu mașina pe plafon, blocand circulația intre Baia Sprie și Cavnic. In 2021, aproximativ 19.800 de persoane și-au pierdut viața in urma unui accident rutier in Uniunea Europeana, o creștere cu circa 1.000 de…

- Duminica, 21 august 2022, cu incepere de la ora 15:00, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a savarșit, alaturi de un sobor de preoți, Slujba prohodirii preacucernicului parinte Ioan Dunca, care s-a mutat la Domnul la…

- Luni, 15 august 2022, cu prilejul sarbatorii Adormirea Maicii Domnului – Sfanta Maria Mare, casieriile S.C. VITAL S.A. din toate localitațile in care operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Targu Lapuș, Tauții Magherauș, Seini, Cavnic, Ulmeni, Șomcuta Mare vor fi inchise, ziua…

- De o acțiune contracronometru au avut parte in aceasta dupa-amiaza salvamontistii maramureseni. Ei au fost solicitati prin 112 pentru salvarea unei persoane in stare de inconștiența care are și convulsii, persoana aflata in zona Lacul Albastru, Baia Sprie, jud Maramureș. Doua echipe de salvatori montani…

- Marti, 02 august, la ora 14.29, polițiștii din Baia Sprie, au intervenit la un accident rutier produs pe pe D.J. 184, in localitatea Șurdești. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 44 de ani din Vrancea, dinspre Baia Sprie inspre Cavnic, a intrat…