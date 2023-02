Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a platit cu viata, din pacate, pentru ca a urcat la volanul unui autoturism fara a avea permis de conducere. Conform politistilor, tanarul a pierdut controlul volanului pe un sector de drum in curba si a lovit un cap de pod si un copac. In urma acccidentului, care a […] Articolul…

- Pompierii nemteni au fost solicitati, luni, 30 ianuarie, sa intre in doua locuinte din judetul Neamt, in conditiile in care locatarii acestora nu puteau fi contactati de rude sau cunostinte. Prima misiune de acest gen, desfasurata in municipiul Roman, nu a avut, din pacate, rezultatul dorit, in sensul…

- O femeie in varsta de 37 ani a fost ranita, joi, in urma coliziunii dintre doua autoturisme, pe drumul national DN 15, in localitatea Alexandru cel Bun, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ■ doi adolescenti din Roman au fost arestati preventiv ■ au comis o fapta reprobabila, filmandu-se in timp ce agresau un batran fara adapost ■ Autorii unui jaf petrecut in Roman s-au filmat in timp ce bateau crunt un om al strazii. Prada a fost de 3 lei si un banal telefon. Cazul a fost rezolvat […]…

- ■ dupa trei saptamani de ganduri, Dragoș Balau a luat decizia de a se pensiona la doar 49 de ani ■ cauza parasirii sistemului e impredictibilitatea condițiilor viitoare de pensionare ■ Vestea pensionarii intempestive a comisarului Dragoș Balau, la nu mult timp dupa ce a caștigat concursul de ocupare…

- O femeie din judetul Iasi a fost ranita intr-un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme, pe drumul european DN 2 – E 85, in afara localitatii Sabaoani din judetul Neamt, informeaza Agerpres. Conform IPJ Neamt, victima se afla intr-o autoutilitara condusa de un iesean in varsta de…

- ■ doua incendii de mare amploare s-au produs in tot atatea localitati nemtene ■ cauza a fost neprotejarea cosurilor de fum fata de materiale combustibile ■ Ieri seara, in jurul orei 21.00, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ au fost instiintati despre producerea unui…

- „Ne vom asigura ca nici macar un cui, un miligram de vopsea sau alte materii prime nu au ca tara de provenienta Austria sau fabricate de vreo firma cu actionariatul majoritar la Viena“ In timp ce politicienii au fost destul de rezervati in declaratii, afirmand ca se cauta solutii de compromis dupa ce…