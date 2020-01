Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au fost raniți, duminica, intr-un accident in lanț produs pe o autostrada in Virginia. In carambol au fost implicate 63 de vehicule, scrie Reuters. Accidentul s-a produs duminica dimineața, la aproximativ 80km sud-est de Richmond și pe tot parcursul zilei circulația pe drumulinterstatal…

- Pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la km 471 calea 2, pe sensul de deplasare Timisoara spre Margina a avut loc, sambata, un accident rutier in urma caruia au fost ranite ușor 5 persoane (3 adulți și 2 copii) . Potrivit politiei, un barbat de 59 de ani, in timp ce conducea un ansamblu rutier, […] The post…

- Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecuta in Chișoda. Un șofer de 45 de ani nu a acordat prioritate intr-o intersecție altui autoturism, condus de un șofer de 24 de ani. The post Accident la margine de Timișoara. Oameni raniți appeared first on Renasterea banateana .

- Incident grav pe o șosea din Banat, dupa ce o cisterna incarcata cu dioxid de carbon a fost implicata intr-un accident rutier. In urma tamponului cu o mașina, care a avut loc intre Reșița și Soceni, doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Accidentul rutier a avut loc pe DN 58, in jurul…

- Au fost clipe de groaza intr-un bloc din Satu Mare, unde o explozie violenta a ranit grav doi tineri si a semanat panica printre locatari. Unul dintre raniti a fost dus cu un elicopter la spitalul din Timisoara, pentru ca are si arsuri pe caile respiratorii. Peste 20 de oameni au fost evacuati de pompieri…

- Una dintre cele patru persoane implicate in accidentul care a avut loc duminica seara, pe raza localitatii Sandra, a decedat, intre raniti aflandu-se si doi minori care au fost transportati la spital, a informat IPJ Timis."Soferul unui autoturism care se deplasa dintre Timisoara spre Cenad,…

- Un accident grav in care a fost implicata o Ambulanța in misiunea a avut loc in noaptea de vineri spre sambatat in Cluj-Napoca. In jurul orei 2. 20, o Ambulanța care transporta un pacient spre spital a fost lovita violent de un autoturism. Accidentul a avut loc chiar in centrul Clujului, potrivit Mediafax.…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un carambol, in apropiere de Timișoara, la Dumbravița. Accidentul rutier s-a produs din pricina unui șofer ce nu a respectat distanța regulamentara fața de mașina aflata in fața sa. In incidentul de la Dumbravița a mai fost implicat un al treilea autoturism. Vina,…