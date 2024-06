Autoturism transformat în fiare vechi în urma unui grav accident în Arad. Au fost chemate echipele de descarcerare Echipajele Detașamentului de Pompieri Sebiș, alertate in jurul orei au intervenit rapid la locul accidentului, unde au gasit un autoturism grav avariat. In urma evaluarii situației, echipajele SAJ și SMURD au fost chemate pentru a furniza sprijin.La locul accidentului au fost gasite 5 persoane toate conștiente și cooperante. Dupa examinarea medicala, 2 persoane au fost transportate la spitalul din Arad, in timp persoanele ramase au fost ingrijite pe loc și apoi transportate la același spital pentru ingrijiri medicale suplimentare. Un tanar din Mehedinți s-a inecat sub ochii tatalui sau. Ce l-a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

